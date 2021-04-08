【本報訊】花旗銀行公佈「香港千萬富翁調查2020」結果，以2020年11月至2021年1月數據推算，全港千萬富翁人數達51.5萬人，創歷年新高，佔全港相關年齡人口28.7%，即每約12個香港人就有一位千萬富翁。千萬富翁的年齡相若，男性平均年齡60歲，女性61歲；雖然男性千萬富翁比女性為多，但差距較以往縮窄，比例分別為54%及46%。

港島東區富翁密度最高

十八區當中，以港島東區的千萬富翁人口密度最高，佔19%，其次為南區及中西區，分別佔18及17%；九龍及新界區千萬富翁人口密度最高則為九龍城（14%），其次為沙田（12%）。

千萬富翁淨資產值中位數為1,550萬元，較對上一年的1,700萬元稍為下降，資產總值分佈中，71%分佈於物業，現金及存款比例由10%升至15%，餘下為股票及其他投資產品。

另外，65%受訪者表示其流動資產增加的主要來源為投資回報；而股票為滲透率最高的投資工具，有95%，其次為基金（30%）、外幣（14%）、債券（12%）及黃金（5%）。

看好未來12個月樓市的千萬富翁人數較之前有顯著上升，由7%上升至15%。香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊指，即使樓價上升，但置業決定一向會滯後，加上香港物業昂貴，即使千萬富翁亦未必可以即時決定，故有出現「認為升，但持抱觀望態度」的情況。