樓市熾熱，發展商積極部署推盤。地政總署最新公布2021年首季預售樓花申請，共涉及1,832個住宅單位。其中3月份新增2份預售樓花申請，共涉及740伙單位，按月大跌逾三分之二。而批出申請亦遠比上月大跌，僅批出遠東發展旗下沙田嶺項目，涉及66伙。

地政總署公布，3月新增2份預售樓花申請，分別為恒地（0012）旗下啟德發展項目The Henley 3期，涉及404伙，連同前兩期項目，恒地沐泰街7號項目The Henley共涉及1,184伙住宅單位。相關地段原屬海航集團，惟其後海航財困，恒地2018年以159.6億元向海航買入1L區3號及1K區3號用地，其中1K區3號用地即為The Henley，地段地盤面積達12.1萬方呎，最高可建樓面65.5萬方呎。

另一新增申請為內房世茂房地產（0813）筆架山大窩坪延坪道9號項目1期，共涉及336伙住宅單位。相關項目於2017年獲批興建6幢18至19層高（在4層基座之上）的中密度住宅，另亦有7幢4層高層、22幢3層高（在一層低層地下之上）的低密度洋房，共涉及63.2萬方呎樓面面積。

3月批出預售樓花同意書的項目為遠東發展旗下沙田嶺洋房項目，涉及66伙。項目涉及62伙分層戶及4幢別墅，其中分層單位最細實用面積約1,000方呎，最大約1,500方呎，而別墅則由約2,700方呎至3,000方呎不等。

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