樓市購買力源源不絕，上車客紛紛加快入市。將軍澳本月首8天已錄得106宗成交，日出康城晉海呎價再升破2萬元，一個1房戶以690萬元高價賣出。

代理表示，晉海1A座中層F室，實用面積340方呎，屬1房間隔，業主上月開價695萬元放盤，近日略為減價5萬元後，即獲買家以690萬元承接，呎價20,294元，創屋苑1房戶樓價次高。資料顯示，屋苑目前最貴1房紀錄，為同座高3層F室單位於今年2月以696萬元所創下，呎價20,471元。原業主則於2017年10月以515.7萬元一手買入，賬面獲利174.3萬元，賺幅34%。

南浪海灣放盤翌日速沽

中原地產陳智生表示，屯門南浪海灣1座中層B室，實用面積560方呎，兩房連儲物房間隔，叫價710萬元，翌日速以680萬元沽出，呎價12,143元，屬市價成交。買家為上車客，本身與家人居於同屋苑，睇樓一星期，見交投氣氛暢旺，貼市價盤源漸缺，適逢上址新放盤，見業主肯減價，價錢合理，爽快拍板入市。原業主2010年3月以216.8萬元買入單位，大賺463.2萬元離場。

又一居減價50萬易手

中原地產余社朝表示，九龍塘又一居本月暫錄逾4宗成交，交投表現不俗，其中7座低層E室，單位實用面積522方呎，改三房一廁間隔，望樹景，最初開價1,050萬元，現降價50萬元，以1,000萬元成交，呎價19,157元。新買家為一對年輕夫婦。原業主1994年以490萬元購入單位，現沽貨賬面獲利510萬元離場，單位27年間升值104%。

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