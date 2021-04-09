樓市交投熾熱，自農曆新年後豪宅市道暢旺，一手物業大型特色戶都連連錄得成交，更屢創項目新高。碧桂園（2007）牽頭與宏安地產及中國建築合作發展，已屆現樓的馬鞍山泓碧最新以招標形式，沽出旗下3座17樓B室「天池屋」，成交價高達4,200萬元，折實呎價高達3.1萬元，創項目至今分層戶呎價新高。

根據一手成交紀錄冊顯示，成交單位為3座17樓B室天池屋，實用面積1,352方呎，連1,196方呎天台，以4,200萬元成交，呎價高達31,065元。買家選用720天超長成交期先住後付付款方式，樓價5%先於簽訂臨時買賣合約時繳付，然後於簽訂後60天及90天內再分別繳付樓價5%金額。其後360天內共繳樓價5%金額，每60天繳付1%。最後於720天內一併繳付餘下80%。

單位上月與2座17樓B室一併推出招標，當時指引價為4,500萬元，呎價約33,284元，惟招標逾月至今被壓價300萬元才有成交，但仍然為項目分層單位呎價新高。

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