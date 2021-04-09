《彭博》統計數據顯示，中資企業今年首季在境內、外的新發違約事件，涉及債券本金合計約151億美元（約1178億港元），創2014年有數據統計以來的季度新高。其中在宏觀政策調控下的房地產，更以約27%的違約規模佔比居首。

從境內外市場看，期內在岸新發債券違約事件涉及本金合計約747.5億元人民幣，較去年同期翻倍；離岸市場中資企業有折合37億美元債券違約，是去年同期的近三倍。另外，房地產債違約規模佔比激增，主要由華夏幸福和天津市國資委旗下的地方國企——天津房地產集團違約導致，前者違約債券規模已高達157億元人民幣。

從行業來看，緊隨房地產之後的是電子和航空。分地區的話，海南航空控股等未能償付多隻人民幣債券本息，拖累海南省以近230億元人民幣的違約規模，錄得各省市之最；北京位居次席，主要受紫光集團的持續債務逾期影響，天津排名第三。

興業證券分析師黃偉平指出，在信用緊縮環境下，今年信用風險的釋放比去年大，政策對國企、地產的破剛兌容忍度提高，特別是對於能源類的地方國企和前期過於激進、債務壓力較大、業績邊際承壓的房企信用風險需要提高警惕。

人行官員近日表示，高槓桿的中小房企債務違約等潛在風險，值得持續關注。

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