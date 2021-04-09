《路透》引述知情人士透露，長和系李嘉誠旗下維港投資有份投資的植物漢堡製造商Impossible Foods正在準備IPO，估值或達100億美元以上。

消息人士稱，Impossible Foods正在探索在未來12個月內通過傳統IPO上市，抑或與所謂的特殊目的收購公司（SPAC）合併，並已與財務顧問合作，協助管理與SPAC的討論，但若以SPAC形式上市，或會稀釋現有Impossible Foods股東的利益。

消息補充，審議工作受制於市場條件，Impossible Foods或會選擇尋求另一輪私人募資。

Impossible Foods拒絕向該社作出評論。

據PitchBook數據顯示，Impossible Foods的支持者包括風投Khosla Ventures和Horizons Ventures，以及網球明星塞雷娜-威廉姆斯（Serena Williams）和說唱歌手Jay-Z等名人，該公司迄今已在私人市場籌集了15億美元。

SPAC是指在IPO中籌集資金的殼公司，目的是收購一家私人公司。對於尋求上市的公司來說，與SPAC合併已經成為一種流行的IPO替代方式，其監管審查較少，對將達到的估值和將籌集的資金有更多的確定性。

近年消費者對環境和道德問題的關注下，人們對植物性肉製品的需求日益增長，Impossible Foods 2020年時私人融資時估值約40億美元。

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