市場擔憂中國華融（2799）債務償付能力，其境內外債券大幅波動，公司回應《彭博》查詢時指，目前運作正常，各項債務按期償付。華融重申，因公司有交易尚待確定，核數師需要更多資料和時間以完成去年度業績的審核程序。

該社昨日引述消息指，華融尋求剝離非核心資產，不涉及債務重組或政府注資；公司境外美元債價格應聲反彈。早前華融因審計原因延期發佈年度財報，激起市場擔憂其財務和信用狀況，旗下多只美元債息差走擴闊數百基點。

華融2026年到期、票息4.625%的美元債息差回升至略超500個基點；昨尾市曾從日內約640個基點的高位回落至490個基點左右；而此次拋售潮爆發前息差通常在不足200個基點水平。

華融停牌前報1.02元。

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