股權變動

●碧桂園（2007）大股東兼聯席主席楊惠妍連日增持股份，股權披露顯示，她於上周四（1日）於場內以每股平均價9.9775元，增持碧桂園1,154萬股，涉資1.15億元，持股比例由59.19%增至59.25%。

●中渝置地（1224）主席張松橋於4月1日、7日及8日，分別於場內以每股1.815元、1.847元及1.848元增持1,055.1萬股，涉資1916.4萬元，持股量由69.79%增至70.06%。

營運數據

●舜宇光學（2382）3月手機鏡頭出貨量按年升14.8%至1.3億件，增長幅度較今年首兩月放緩；車載鏡頭出貨量增49.6%至649萬件；手機攝像模組出貨量亦增52.1%至6,000萬件，主要是因為公司市場份額上升。

●丘鈦科技（1478）3月攝像頭模組產品銷售量按年升10.2%至3,607萬件，指紋識別模組銷售量升21%至920.6萬件，主要由於公司市場份額有所提升，受春節假期後行業銷售的季節性回升影響，兩者按月分別升13.2%及5.2%。

●Bauhaus（483）公佈，截至今年3月底止年度，集團同店銷售按年跌40%，其中香港及澳門跌39%，非香港及澳門（主要來自台灣及中國內地）跌42%。單計今年首三個月，集團同店銷售按年跌29%，香港及澳門跌27%，非香港及澳門則按年下跌93%。

截至今年3月底止，集團共有49間自營店舖，按年減少53間，香港及澳門減少16間，香港及澳門以外地區減至零間。

其他

● 石藥（1093）附屬公司NovaRock，自主研發的抗體藥物「NBL-015」獲得美國FDA頒發針對治療胃癌包括食道胃結合部癌的孤兒藥資格認定。這是NBL-015繼2020年12月獲得針對胰腺癌孤兒藥資格認定後，獲得的第二項孤兒藥資格認定。

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