【本報訊】擁有Uniqlo、GU品牌的迅銷（6288）公佈，截至今年2月底止中期營業額按年下降0.5%，至12,028.64萬億日圓（約856億港元），中期股東應佔溢利則按年增長5.4%，至1,058.68億日圓（約75億港元），每預託證券攤薄盈利9.82日圓，派發中期息2.4日圓。

其中，Uniqlo於日本收入增長6.2%，至4,925.19億日圓（約350億港元），而於中、港、台三地的大中華地區收入增長15%，至3,108.07億日圓（約221億港元），而其他亞太區、北美及歐洲地區收入比重、則因為疫情影響較嚴重令銷售相應減少。

整體Uniqlo稅前溢利增長28.9%，至1,644.94億日圓（約117億港元）。至於GU品牌，收入微升0.3%至1,326億日圓，稅前溢利增長0.6%至158.11億日圓（約11億港元）。其他全球品牌受全球疫情影響，銷售降22.2%，稅前轉盈為虧84.36億日圓（約6億港元）。

上調盈利預測近83%

集團同時上調全年盈利預測，營業額上調10%至2.21萬億日圓，股東應佔溢利上調82.6%，至1,650億日圓（約117億港元），預計每預託證券攤薄盈利16.16日圓，派末期息2.4日圓，全年派息4.8日圓。

迅銷昨午因公佈業績而停牌，收報63.15元，無升跌。