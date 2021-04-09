騰訊（700）遭南非大股東Naspers透過旗下Prosus減持最多1.92億股，作價介乎575元至595元，套現約1,100億元，呢單重量級新聞對後市有乜影響？

恒指上季尾低見27,505點，及後幾日偶有反覆，但似乎已經築底回升，截至周三，恒指收報28,674點，單日跌263點。大市調整未完，熄機真係好做法？抑或趁機低吸績優股，迎接下一個升浪？

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，繼續有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家分析大市，同埋推介心水股。如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

午市急CALL︳南非大股東減持騰訊 古天后、唐牛拆解後市影響

日期：4月9日（五）

時間：15:15PM – 15:45PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

直播網址

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