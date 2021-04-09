美的置業（3990）早於3月公佈業績時調整派息安排，由每年派發一次股息改為派發兩次，並將末期股息削半至0.8元，並承諾2021年中期息將派每股1.6元，惟消息引起市場反彈，單日股價即大插12%，逼使美的「跪低」，彈弓手更改派息政策。

美的置業於3月24日公佈業績，公司當時表示，由於資產負債表管理對房企尤為重要，為降低大額末期股息對下年度中期資產負債表的影響，並考慮為股東帶來回報之間取得平衡，決定於2021年起調整派息安排，由每年派發一次股息調整為兩次，又稱董事會討論2021年中期股息時，擬派發每股1.6港元。

公司翌日急解釋，董事會決定是否派息或釐定股息金額時，須考慮財務表現、流動資金狀況等，不過，事件仍引致公司股價急瀉，3月25日股價急跌11.7%，低見15.5元，為一年新低。董事局隨即「救火」，同日發公告指，留意到年末派息安排引起市場不同解讀，與董事會派息初衷有差異，為維護投資者利益，將於4月9日召開董事會，進一步明確派息政策和派息安排。

最終，美的董事局決定跪低，今日宣佈恢復派發末期股息1.6元，並取消派發2021年中期息的原計劃，留待宣派末期股息時一次派發，維持具有優勢的派息比例。

美的置業今日收報16.76元，跌0.24%。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略