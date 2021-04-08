【本報訊】樓市交投轉旺，特色戶有價有市。美聯張納賢稱，東涌東環連環破頂，6B座低層特色戶，實用面積443方呎，兩房間隔，連90方呎平台，業主今年1月開價790萬元放盤，累減85萬元後，本周一以705萬元獲承接，呎價15,914元，再創屋苑兩房呎價新高。東環對上兩房最貴呎價紀錄，為6A座高層6室，實用面積483方呎，本月3日以768萬元沽出，呎價15,901元，最新紀錄較舊紀錄略為推高13元。

花都廣場兩房598萬新高

張氏續稱，東涌樓價低水，加上受屯赤隧道通車及賣地消息帶動，區內近期明顯多了投資者，估計比例超過四成，「我手上都有一半客係投資者」，最近一名投資者行入舖內，稱前來東涌找筍盤，連租約也沒所謂，惟市場筍盤早被消化，現時業主不反價已叫筍盤。

代理表示，粉嶺花都廣場4座頂層連天台單位，實用413方呎，兩房間隔，業主開價600萬元，放盤4天即以598萬元沽出，樓價創屋苑兩房戶新高。資料顯示，花都廣場對上最貴兩房成交價，為8座一單位2018年以585萬元創下。

利嘉閣彭錦添稱，二手頻反價，青衣盈翠半島1座中層G室，實用面積520方呎，兩房間隔，業主原本實收980萬元，但見近日樓市氣氛升溫，最後反價1.8萬元，以981.8萬元成交，呎價18,881元。另屯門豫豐花園6座高層戶，實用面積568方呎，成交價682.8萬元，創屋苑今年新高。

另類盤也獲承接。中原杜文俊稱，沙田好運中心椰林閣高層戶，實用326方呎，由於單位樓層電梯不能到達，要行兩層樓梯，故僅以513.8萬元賣出，呎價15,761元，比市價平約一成。

消息指，何文田傲名低層B室，實用面積1,020方呎，以2,330萬元易手；原業主2015年買入價2,178萬元，6年升值不到7%。