適逢國務院副總理劉鶴昨日表示關注大宗商品價格走勢，中國國家統計局公佈工業生產者出廠價格（PPI）數據按年升4.4%，惹起超級通脹擔憂。

國家統計局公佈中國3月PPI按年上升4.4%，為2018年7月以來最高，CPI亦轉正，按年上升0.4%，為去年10月來最大。2月以來海外復蘇預期升溫、大宗商品加價擴大輸入性通脹擔憂，而近期境內大宗商品價格也已處於高位。上海螺紋鋼期貨本周一度逼近紀錄高點；上海銅期貨、鋁期貨價格處於10年高位附近。在部分領域，中國採取了加大供應的措施，如發改委要求煤炭增產增供，按冬季最高產量生產；中國3月據稱還考慮向市場投放儲備鋁以抑制價格。

稍早前，劉鶴在金融穩定發展委員會會議中指出，要保持物價基本穩定，特別是關注大宗商品價格走勢。3月下旬國務院常務會議也提到要平穩物價，保持經濟運行在合理區域。

據國家統計局數據，3月生產資料價格上升5.8% ，升幅比上月擴大3.5個百份點，採掘工業價格上升12.3%，原材料工業價格上升10.1%，加工工業價格上升3.4%。生活資料價格由上月下降0.2%轉為上升0.1%。其中，食品價格上升2.0%，衣著價格下降0.8%，一般日用品價格持平，耐用消費品價格下降1.4%。

工業生產者購進價格中，有色金屬材料及電線類價格上升17.3% ，黑色金屬材料類價格上升15.6%，化工原料類價格上升7.1%，燃料動力類價格上升2.7%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀稱，按月變幅計，受國際大宗商品價格上升等因素影響，PPI上升1.6% ，升幅比上月擴大0.8個百分點。其中生產資料價格上升2%，升幅擴大0.9個百分點；生活資料價格由上月持平轉為上升0.2%。調查的40個工業行業中，價格上升的有30個上升面達75%，下降的6個，持平的4個。國際原油價格持續上行，帶動國內石油相關行業價格升幅擴大，其中石油和天然氣開採業價格上升9.8%，石油、煤炭及其他燃料加工業價格上升5.7%，化學原料和化學製品製造業價格上升5.3%，升幅分別擴大2.3、0.8和3.2個百分點。受進口鐵礦石價格上升、國內工業生產和投資需求上升等因素影響，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上升4.7%，升幅擴大2.4個百分點。近期國際市場銅、鋁等有色金屬價格上升較多，推動國內有色金屬冶煉和壓延加工業價格上升4.5%，升幅擴大3.0個百分點。

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