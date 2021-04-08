【本報訊】按一手住宅銷售網顯示，雲門2座12、15樓A室複式單位，實用面積2,769方呎，另設有187方呎平台及919方呎天台，四房間隔，連一個車位以1.168億元沽出，呎價42,181元。項目上周五先錄1座複式戶以1.22億元沽出成交，即短短一周內沽出最後兩伙複式戶。

翻查資料，項目在2018年5月，曾以1.857億元售出1座12、15樓複式A室，呎價高見60,734元；以呎價計，是次同類複式價錢跌近三成。此外，保利置業旗下屯門青山灣洋房項目瑧譽，亦在一周內連沽兩伙，套現逾2.35億元。最新是22號屋，實用面積4,158方呎，五套房間隔，成交價1.179億元，呎價28,355元。

瓏珀山下周五起招標

本報統計，4月份首8天，新盤市場已錄得至少6宗過億元大額成交，最貴一伙是「亞洲樓王」、長實西半山21 Borrett Road 15樓7室，實用面積2,316方呎，四房套房間隔，本月2日以1.68億元連兩個車位成交，呎價72,539元。

此外，新地（016）沙田多石街新盤瓏珀山昨推出首張銷售安排，涉及40伙，包括5伙特色戶，下周五（16日）起招標，每日招標一小時，招標期至6月30日。

是次推出的40伙，標準戶位於16樓至22樓，包括Crown Tower A室（面積1,502方呎四房）、B室（面積942方呎三房）及C室（面積1,494方呎四房）；Queen Tower A室（面積1,262方呎四房）、C室（面積1,218方呎四房）；Queen Tower A室（面積1,103方呎四房）、B室（面積974方呎三房）。另外招標5伙特色戶，包括兩伙連平台戶、兩伙連花園戶及一伙連天台戶，單位實用面積1,182至1,521方呎。

大型新盤推售前夕，市場成交集中貨尾。萊蒙國際（3688）旗下何文田窩打老道新盤128 Waterloo 7樓B室，實用面積522方呎，兩房連儲物室間隔，昨日以1,330.6萬元獲同區換樓客購入，呎價25,490元。另外，信置（083）觀塘凱滙2期，3座46樓A室，實用面積832方呎，成交價1,874.94萬元，呎價22,535元。

新界方面，恒地（012）馬鞍山迎海．駿岸6座23樓A室，面積1,454方呎，四房雙套房間隔，招標成交價2,675.3萬元，呎價18,400元，買家選用120天即供計劃。