香港研究協會就港人個人經濟狀況及經濟前景作電話訪問調查，55%受訪市民對於香港未來半年的經濟展望「悲觀」，表示「樂觀」的只佔14%，經濟展望的淨值為負41%，協會認為情況不甚樂觀，促請政府要向個人和企業提供支援措施。

調查亦有問市民比較半年前及目前的生活水平和家庭財政時，兩項的淨值都是負數，即覺得變差的家庭較變好的多，淨值分別錄得負36%及負39%，認為生活水平變差的達46%，家庭財政變差的亦達48%，反映市民在疫情緩和下的經濟情況仍未如理想。至於樓價未來半年的走勢，受訪市民預計會「保持穩定」和「上升」的比例分別佔28%及26%，兩者比例為2019年9月以來新高，而預計會「下跌」的受訪者佔27%，比例為2019年9月以來新低。

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