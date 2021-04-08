何小姐斥資900萬元買入保利置業（119）啟德龍譽一房單位，浴室企缸執漏2次仍然漏水，令她很不開心：「咁貴買層樓，畀啲咁嘅質素我。」去年2月入伙至今，足足煩了一年多，同一個問題，上個月執到第三次，發展商發出一信給她，說最後一次執漏是「恩恤」，要她日後不再提出浴室執修問題，並承諾將事件保密。執完一次又一次，這刻還收到這封信，她火滾了，拒絕妥協：「我要講呢件事出嚟！」揭露這家發展商樓盤質素及手段。

何小姐2018年花約900萬元買入啟德龍譽一房單位，實用面積321方呎，呎價2.8萬元。2019年10月收樓，當時花費約1,500元聘用驗樓師公司驗樓，發現浴室基仔石邊有生鏽迹，遂連同其他瑕疵遞交執修表，要求發展商執修。去年2月入伙，住了近半年，企缸基仔石地台竟然滲出一灘生鏽水，當時驚訝：「點解會咁嘅！嚇親囉！」於是她通知發展商執修，當時已被發展商耍了一下，說都已經過了保養期，幾經轉折透過管理處才開始執漏。花了7天時間處理，問題解決了嗎？5個月後，企缸漏水問題再次發生，並且導致廁所木門門框發黑，於是再要求發展商執修，同樣先是拒絕，多番追逼，才肯出手。同一個問題執了兩次，解決了嗎？未解決。

今年2月，企缸邊仍然滲水。一而再，再而三，何小姐說：「我已經着晒火，好氣餒，好唔開心，點解我買層樓，咁貴買層樓，畀啲咁嘅質素我！……佢（發展商）自己有問題令到我生活困擾，好多嘢立立雜雜，又要請假睇工程……工程進行嗰陣要去會所沖涼，而家疫情呀，我哋話好慘呀，你快啲搞掂呀。」今年3月中，完成了第三次執修後，發展商向何小姐發出一封「私人及機密函件」，給予3日時間回覆，信內寫道「是次工程為本司在不承認任何法律責任的前提下考慮給予特別恩恤額外一次性執修工程」、「今後不再就貴單位浴室執修問題向本公司、承建商提出執修要求、索償及或任何追究」以及「承諾將是次事件之所有內容保密」。

收到這封信後，她非常激動，怒氣沖沖地說：「我係消費者，我買你哋層樓，你已經畀咗個咁嘅質素我。我諗ok啦，執掂就冇嘢啦，跟住你一步一步逼我就範囉！恩恤？咩叫恩恤！係你哋要搞掂所有嘢喎！……仲要寫埋封信要我妥協，咁你覺得啱唔啱先？唔啱吖嘛。即係做完就算喇，唔好搵任何人或者傳媒去講呢件事。（現在找傳媒的原因是？）因為覺得不平等，咁我就要講呢件事出嚟！」何小姐不妥協，既感到被要挾，亦由於有前科，擔心今次執完，遲些日子再漏水。如果妥協，日後再有問題就冇得追討。

何小姐的單位買賣合約亦列明保養期為完成買賣合約起計6個月內，她認為：「呢啲係隱藏瑕疵，眼見冇咩問題，要住落先發現問題，發展商要負責返。」如果今次執完後，又再次漏水，發展商不再進行執修，她表示，會到小額錢債審裁處提交申索。

大律師黎匡晉表示，完全同情業主何小姐的情況，但假如她要作出追討則存在困難，需要提供足夠證據。例如單位保養期是6個月，到底單位瑕疵甩漏是否保養期內發生？如果瑕疵在保養內發現，發展商一直作出跟進但未能斷尾，業主是有理據作出追討。另外，不排除需要尋求專家證明該處是一個隱藏瑕疵。

至於浴室企缸經過3次執修後情況如何，記者邀請驗樓師陳智康「康仔」上門檢查及測試。康仔檢查後表示，康仔指，企缸基仔石滲漏主要有3個原因，包括牆身空心磚、掃口有窿罅、防水層破損。現場所見，企缸邊已瀄全新膠邊，之前曾檢驗這個屋苑的單位，有2個單位都有這個問題出現，最後重新瀄膠邊及掃口後，暫未見問題出現。至於單位早前滲出生鏽水的原因，很大機會是掃口或石材曾經有窿罅，水直接流入地台，而地台鐵架生鏽，當水流到防水層後四周走，最後會從石的弱點走出來。對於執完一次又一次，康仔相信是師傅手工問題，「只要掃口再有窿罅，水就一直流落去。鐵架有機會做得唔好，如果已經生繡，最好更換。如果唔換，最少都要油返防鏽劑。」當然最好的做法是整個浴室拆除重造，估計涉及費用數萬元不等。初步推斷應該不會再次滲漏。他補充，屋苑已入伙2年，相信項目原有承建商班底已離場，若單位出現瑕疵，發展商或管理處很大機會需要聘請外判，外判未必熟悉單位工種細節。其實這些屬於隱藏瑕疵，最初驗樓未必會發現，當住落一段時間後才逐漸浮現，認為香港大部份發展商都願意幫業主解決這些隱藏瑕疵。

根據《一手住宅物業銷售條例》，一般新落成的樓宇會有6個月的保養期。同區由建灝集團發展的天寰，曾有多名業主因保養期內未完成執漏向立法會議員求助。當時一手住宅物業銷售監管局曾表示，假如買家認為賣方未有履行有關合約條文，可考慮向賣方提出民事訴訟。

保利置業回覆，作為負責任的發展商，不僅遵從買賣合約條款行事，同時依據實際情況，酌情考慮業主提出的執修要求。買賣合約訂明的維修保養期為6個月，業主於完成買賣合約後，先後於第9個月首次及執修後再於第14個月申報浴室基仔滲水情況。雖然買賣合約條款的維修保養期已經結束多月，但仍即時安排承建商執修，防漏工序包括除鏽及髹上防鏽漆，工程於上3月9日應業主要求進行24小時儲水測試證實妥善完成，並沒有滲水情況。至於3月份信函令業主感到被要挾，發展商回應，主要為闡明對還原業主指稱受滲水影響的浴室門框工程的立場，純粹出於商業決定，與業主協商有關方案，因此有必要將信函內容保密。

記者追問若單位再次漏水，業主可否要求執修。發展商才回應，如業主證實申報的問題屬發展商遺留的隱藏性瑕疵，將按既定程序提供適切的協助。

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