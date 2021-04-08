【本報訊】有自稱是港交所（388）員工在網上討論區Reddit以告密者形式，指港交所上市科主管陳翊庭與證監會轄下收購及合併委員會主席陳旭陞有親密關係，決策上有利益衝突之嫌。港交所及證監會發言人均表示，不評論傳聞。

根據監管機構資料，陳翊庭主理的上市科屬於港交所的核心部門，其除了會檢視首次公開招股（IPO）審查，亦包括上市發行人監管等。陳自2013年獲委任為金發局成員，與時任該局主席史美倫建立長期合作關係，隨着史去年續任港交所主席，陳亦重返港交所，被視為史的愛將。

至於陳旭陞本身為佳利（香港）律師事務所合夥人，但在證監會下多個外界人士委員會亦有職位，包括最新獲任命收購及合併委員會主席，另他也是收購上訴委員會委員等。

Reddit爆料：情侶關係非秘密

這些委員會除了部份是諮詢性質，亦牽涉與港交所職能重叠部份，例如本身一宗上市公司須予披露交易，已經牽涉港交所《上市規則》及證監會《公司收購、合併及股份回購守則》，有關部門需要介入，而收購及合併委員會則要處理從企業融資部轉介的個案。而在監管架構上，雖然港交所根據《上市規則》有執法權力，但證監會亦有監管港交所職能，惟兩者獨立運作。

該Reddit爆料人士指，陳翊庭與陳旭陞情侶關係在港交所非秘密，質疑作決定時未必按常規。據了解，外界人士委員會成員為避免利益衝突，不論事情大小均會該局作出申報。若會議討論事項與某成員有利益關係，該成員亦會避席。