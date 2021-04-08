【本報訊】本港樓市自農曆新年後回復熾熱，就算疫情仍然未完全消退，市場交投量依然節節上升。美聯房地產數據及研究中心綜合土地註冊處買賣註冊登記個案，並將全港劃分為88區分析，當中72區3月份二手住宅註冊量按月上升，即逾八成，而當中荃灣為各區之中最多。

屯門元朗列第二第三位

美聯首席分析師劉嘉輝指，3月份88區中，以荃灣二手住宅註冊量達356宗佔首，按月升約24%；次之為屯門，錄259宗，按月亦升約23.9%；元朗則排名第三位，錄246宗，按月升約13.9%。成交宗數最多的10區，分別還有馬鞍山、將軍澳、沙田、旺角/大角嘴、東涌、天水圍及北角/炮台山區，成交宗數125至246宗。當中以旺角/大角嘴升幅最大，按月上升約57.4%；升幅僅次的是將軍澳，按月升約42.3%；升幅排名第三的是馬鞍山，按月升約36.9%。

劉嘉輝又指，88區中，75區二手住宅註冊金額按月上升，即佔約八成半。當中荃灣3月份錄約27.48億元，同樣是88區之中最多，其次分別為馬鞍山約19.76億元及將軍澳約15.04億元。其餘10大最多註冊金額的地區，分別為元朗、屯門、中半山、太古/西灣河、沙田、堅尼地城及大圍，涉及金額為10.52億至14.63億元。