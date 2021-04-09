二手樓市缺盤，撻定盤也越搶越貴。西灣河嘉亨灣一個3房戶，去年5月原以1,528萬元成交，業主為內地客，當時身在內地，因隔離令不願來港，最終取消交易。單位近日以1,618萬元售出，較一年前售價賣貴90萬元。

市場消息指，嘉亨灣2座高層A室，實用面積662方呎，屬於四房間隔，剛以1,618萬元易手，呎價24,441元。據土地註冊處資料，單位去年5月曾以1,528萬元售出，已簽定正式買賣協議，意味買家已支付樓價最少一成定金，涉及金額152.8萬元。不過，該交易已於去年7月終止。業主是一名姓陳的內地客，中文名為簡體字，2010年持中國護照斥888萬元購入單位。

當時有代理指，當時交易告吹是與隔離令有關。據了解，該內地客的名字與新的身份證有出入，需來港宣誓，不願接受隔離下，導致物業最後無法完成，退錢了事。內地業主隨即重新放盤，開價調高8%至1,650萬元。單位放盤多月，近日終成功重售，內地業主一年多賺90萬元離場。

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