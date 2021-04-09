內媒盛傳中金（3908）合規總監陳剛偷食人妻下屬，遭下屬丈夫踢爆，傳言爆出後中金隨即宣佈陳剛由於「身體原因」無法繼續履行職責，將由CEO代為履行合規總監職務，即日生效。

據微信自媒體「新金融街偵探」指出，中國中金公司陳剛有妻有兒，和同樣有家室的馬姓女下屬出軌，馬姓女下屬的老公發現後，先是拿著證據向陳律師電話求證，然後把雙方9分多鐘的電話錄音，直接用馬姓女下屬的微信號發到有300多人的中金客戶群裏。

錄音中，原配夫電話中清晰的說出了一個時間點，暗示馬姓女下屬和陳律師約會的時間，並對陳律師表示「你很騷氣」、「你管我老婆叫老婆，咱倆一個老婆」、「你覺得你做得對嗎」。一連串質疑下來，陳律師表示，「我們不是每件事情都能作對，但是說到底要做一個好人，不能每一點都做一個好人」、「請您多擔待」。在原配夫一句「你睡了我老婆，還讓我擔待」的質問後，陳律師終於說了一句「請您原諒」。

原配夫也表示正在打離婚官司，雙方正在爭奪孩子的撫養權。

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