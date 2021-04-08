【本報訊】股王騰訊（700）遭大股東Naspers狠沽2%股權後，未有震散股價，超出市場意外。該股昨日僅跌1.5%，收報620元，成交1,486億元。Naspers是次掟貨逾千億元，是歷來第二大的單一配售紀錄，惟騰訊股價硬淨，除了基本面夠強，北水大軍衝入場奮身撈底、單日淨買逾50億元，亦是騰訊抗跌力「超班」的原因。

豐盛金融資產管理董事黃國英分析，在配售規模龐大下，配股價能達上限的595元，反映市場需求大。相比首次配股價405元，是次配股價高出約47%，「三年間經過咁多風風雨雨，一年回報都仍有十幾個百分比」。他預料，騰訊走勢將在整固中向好，「盤中低位614蚊將成為心理支持位，暫時上望650蚊」。

騰訊昨早公佈，接獲Naspers子公司Prosus知會，已於4月8日與配售代理訂立協議，內容有關Prosus按總代價1,141.8億元出售合共1.9億股騰訊股份，佔該股已發行股份總數約2%。

不排除投行早安排接貨

然而，騰訊股價昨表現出奇地硬淨，收市價更較595元配股價高出逾4%，北水功不可沒。騰訊以614元低開後，北水買盤罕有地川流不息，不少價位均見到代表上交所的「中國投資信息」及代表深交所的「中國創盈市場服務」經紀牌。該股最終獲50億元淨買盤，吸資能力遠遠拋離其他股份。北水單日亦有47億元淨流入。

北水奮身撈底的策略在三年前Naspers首次減持騰訊後亦曾出現。2018年3月23日Naspers配股上板，便有多達30億元北水淨買騰訊，創當時單日最大淨買盤紀錄。該股當日以跌逾4%收場。

據中央結算系統持股紀錄（CCASS）顯示，有份參與配售的大摩早於3月22日已接收該批騰訊股份，當日大摩的持股由3.2%增加至5.19%。截至4月7日，大摩對騰訊的持倉再增至6.18%。

資深基金經理溫鋼城表示，Naspers是次出售一大批貨，須提早與投行協商，其間難免有風聲洩露，亦不排除參與配售的投行早已安排若干機構投資者接貨，或以衍生工具分批出貨，令股價所受的沽壓相對較小。他估計，接貨的多為機構投資者，部署以長揸為主，加上Naspers未來三年不再沽售騰訊，「若騰訊繼續能做好本業，每年保持兩至三成增長，前景仍然看好」，予短期目標650元。

友邦發力 港股升333點

港股昨日升333點，收報29008點，為3月18日以來收市新高。友邦（1299）成為升市功臣，急升6.2%，並以全日最高位99.1元收市。該股獲大摩唱好籲增持，兼上調目標價46%至130元。滙控（005）亦升2.1%，報46.85元。

美國國務院發言人稱，準備取消「有悖於2015年伊朗核問題全面協議」的對伊制裁措施，以恢復遵守伊核協議。分析指，若美國不再對伊朗原油購買者實施特朗普時期激進的制裁措施，將擾亂今年的原油供需預測，國際油價繼而受壓。中海油（883）午後跳水，收報7.82元，跌3.9%。