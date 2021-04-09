下午5時10分

據《彭博》引述消息人士透露，「小小超」李澤楷和Paypal（PYPL）聯合創辦人Peter Thiel早前成立的特殊目的收購公司（SPAC）Bridgetown Holdings（BTWN）擬收購印尼線上旅遊服務商Traveloka。BTWN盤前升4.87%。

歐洲股市早段和美國三大指數期貨個別發展，納指期貨跌0.12%或15點，至13,731點，道指期貨升0.15%，至33,440點；標普500指數期貨升0.07%，至4,091點。

德國DAX指數跌0.01%；英國富時100指數跌0.3%；法國CAC40指數升0.18%；意大利富時MIB指數升0.04%。

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