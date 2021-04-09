據《路透》引述3名知情人士報導，中國反壟斷監管機構已準備處理騰訊（700）將中國第3大搜索引擎搜狗（Sogou）私有化的計劃。

知情人士指，國家市場監督管理總局對騰訊以35億美元收購搜狗的60%股權沒有異議，騰訊會建立防止資料外洩機制，為首次獲市場監督管理總局批准的併購。

兩名知情人士表示，騰訊還必須支付50萬元人民幣（約76,000美元），因為騰訊未有正確報告交易，以進行反壟斷審查，與過去類似的案件一樣。

此舉反映中國監管機構仍批准科技巨企的併購交易，但經過多年放任的做法後，目前監管較嚴格。 監管機構為這項備受關注的交易開綠燈，令中國科技巨企鬆一口氣。

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