新世界（017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛接受《彭博》專訪指，集團為加快拓展大灣區，正準備申請內地保險牌照及興建一間學校，目標是成為大灣區最大的香港發展商。自2016年起，新世界已斥資300億港元買入區內150萬平方米（約1,605萬平方呎）土地。

鄭志剛提到，新世界計劃未來5年內，在內地9個城市及香港開設多36間K11品牌店，令K11租賃及住宅收入實現雙位數增長。對於香港掀起移民潮，他指仍對香港樓市有信心，因中高端住宅的市場需求依然暢旺，「我們對香港非常樂觀，並將與香港共同成長。」

他又希望非地產業務在未來5至7年內，能貢獻集團三成收入。截至去年12月為止的6個月，該企來自保險及其他非地產投資的收入，已佔總收入的21%。

鄭志剛自2017年執掌新世界以來，一直押注房地產以外的業務，由原本已有的零售、航空、交通運輸等業務以外，於2018年再收購富通保險，並成立針對香港老齡人口的康健品牌「醫養合一」。他強調品牌效應非常重要，將各業務合併，有利創造一個生態系統，覆蓋生活所有需要，現時正計劃透過醫療及保險業務，而大灣區的年輕人口及越來越來高的可支配收入，有利擴大內地版圖。

新世界現升1.2%，報41.1元，市值1,043億元。同系長和（001）跌0.9%，報62.95元，市值2,427億元；新鴻基（016）升0.4%，報118.6元，市值3,437億元。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略