復活節長假期後，你滿意港股的表現嗎？很多人拿節後復市的第一天跟假期前愚人節爆升的一天比較，認為假前假後股市變了樣，其實不然，是你們不懂得將自己從點數中抽離，去看圖表大局；是你們不懂得將自己的目光放遠，去看美股的趨勢吧？記得我在假期前說過：若問恒指怎麼來來去去都是28,200點？怎麼不看看納指，豈不也一直留守在13,000點區間上落？外圍在等，所以我們在等。

如今，納指隔夜已經升至13,700點附近，算是明確地脫離區間，而形成了頭肩底型，升穿頸線而上升。同一時間，反映市場情緒的恐慌指數（VIX）已經返回20樓下，雖知道20以前是一個好淡分水嶺，可但VIX在20樓上行走年多，大市都一直照升如儀。如今20失守了就連17都見了，怎麼還有人看淡？我一直在強調：撈底一早做了，只是需要精心等待反彈的到來收錢，這不太辛苦你吧？

撈底科技，我們用XL二南方恒科（7226），這點我在幾個星期前已經講解過。撈底生物科技，我們用華夏恒生生科（3069），一樣是用大包圍來減低撈錯股份的風險，個市升咩都有我份。長話短說，基金最大的持倉包括神一般的藥明生物（2269）、信達生物（1801）、康希諾生物（6185）、康龍化成（3759），列幾個名都夠吸引。現價買入博跌浪反彈，目標30元，止蝕22元，暫時睇揸到月底。

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