新鴻基地產（016）宣佈，現年91歲的老臣子鄺準，考慮年事已高，已辭任執行董事，自今日起生效，以便他能夠投入更多時間於家庭。鄺準已確認他與董事局並無意見分歧，亦不知悉有任何有關其辭任之事項需知會證券持有人。

鄺準是郭老太鄺肖卿的胞弟，郭氏三兄弟郭炳湘、郭炳江及郭炳聯的舅父，被新地員工尊稱為「老爺」，於郭氏家族及集團均有極高地位。他早年畢業於中山大學及武漢中南財經學院，曾於中國人民銀行廣州分行任職，1962年來港後為郭得勝工作，加入新地的前身永業有限公司，1992年成為新地執行董事，至今已服務新地近49年。

翻查資料，他主要負責主管物業管理業務，包括新地旗下啟勝及康業兩大公司，亦有參與新地的中國業務，早年曾多次代表新地出席本港及內地的公開活動。他的兒子鄺正煒為結構工程師，現於康業任副主席及行政總裁。

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