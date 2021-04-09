中國統計局公佈CPI數據按年上升0.4%，按月降0.5%。其中早前因非州豬瘟而導致價格挾升的豬肉，今月價格大跌18.4%，令畜肉類價格連帶下降9.1%。

3月份，食品煙酒類價格按年上升0.1%。食品中水產品價格上升8.1%；鮮果價格上升4.0%；蛋類價格上升3.4%；糧食價格上升1.4%。

其他7大類價格5類按年錄升幅。其中，交通通訊、教育文化娛樂、醫療保健價格分別上升2.7% 、0.4%及0.2%；居住、衣著價格分別上升0.2%和0.1%；生活用品及服務價格持平；其他用品及服務價格下降1.5% 。

中國國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀稱，整體CPI受農曆新年後需求季節性回落影響，按月錄跌幅；由於天氣轉暖，鮮菜大量上市，價格按月錄跌幅。受國際原油價格上漲影響，汽油和柴油價格分別上漲6.6%和7.3%。

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