國泰（293）旗下廉航香港快運（HK Express）為旅遊業復蘇，重新提供搶機票活動，下周一起推出為期一周的早鳥預訂優惠，提供今年11月至明年3月來往香港及日本的優惠航班，票價288元起。

HK Express指，為了方便旅客提早籌劃外遊計劃，在本月12日上午9時起至18日期間，推出為期一周的早鳥預訂優惠，期間可以優惠價288元起，預訂今年11月1日至明年3月26日期間往來香港與日本的航班，有關票價不包括燃油附加費、機場稅項及其他額外收費。

免費升級機票

推廣期內，旅客購買機票可獲免費升級至「靈活飛」票價類別，節省400元費用，該票種提供多個彈性服務，包括今年底前出發的航班，可於航班出發3小時前無限次免費更改日期，另外亦提供優先辦理登機手續、快捷登機及優先處理託運行李服務。倘若出現航班取消情況，則可獲安排全數退款。

同時，在今底前預訂機票及出發，旅客可獲得「免費COVID-19旅遊保險計劃」，最多10萬美元海外住院醫療費保障。

HK Express去年5月已著手為復飛推優惠，將針對商務客的「U-Biz」改為「靈活飛」服務。惟本港再爆發新一波疫情，令復飛期一改再改，至8月2日。HK Express亦曾在11月舉行環港遊開拓收入。

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