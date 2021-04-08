【本報訊】中央國債登記結算公佈數據顯示，截至今年3月止，境外機構持有的中國國債約2.04萬億元（人民幣．下同），反映境外機構3月減持了約165.1億元，是過去24個月來首見。有專家分析指，這意味有資金押注中國經濟增長高峯期已過，並會拖累人民幣滙率轉弱。

中國原本因較早控制疫情及經濟復蘇，人民幣兌美元在去年下半年大升逾8%，今年1月一度觸及6.4245，創2018年6月以來新高。然而，在農曆假期後，隨着美債孳息率急升及美元反彈，中、美國債利差大幅收縮至約145個基點，創逾一年低位，期內人民幣亦悉數蒸發今年內升幅，本月初一度跌至6.57弱方。

法巴料人幣年內見6.8

法國巴黎銀行外滙與本地市場策略主管季天鶴接受彭博訪問時指，人民幣目前與2018年走勢類似，「主因中美經濟的前景相對逆轉，也在中美息差收窄上呈現」。季續指，2018年中國經濟成長高峯已過，美國還在延續增長，而貿易戰加劇兩者分化，料人民幣兌美元年內將跌至6.8算。

中美10年期國債息差方面，在去年底觸及逾250基點的紀錄高位後持續收窄，目前約150基點，市場料10年美債息可升至2厘。回顧2018年，中美息差也從年初約150基點一直收窄，至11月時只有約30個基點。息差的收窄反映貨幣政策、經濟增長和物價預期的相對變化。而且，14天美元兌人民幣相對強弱指標在3月底觸及72.42，至2019年9月以來新高。