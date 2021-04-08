【本報訊】中概股敲鑼打鼓回流本港第二上市，但實情銷情慘淡；獲多間券商預留逾百億孖展額、百度（9888）為大股東的攜程（9961），首日招股反應冷淡，僅錄30.43億元孖展額，超購4.13倍。其中富途借出13億元、輝立及耀才各佔6.8億元及3.2億元。

新股市場今年首季可謂起伏跌宕，期內誕生本港史上「凍資王」及「認購王」快手（1024），但同時首日破發的新股亦佔當季四成。本報集合幾位專家意見，異口同聲直言新股熱潮完結，並指拖低新股氣氛因素包括市況轉差、美債息持續升溫及新股質素參差。他們預期，即使焦點中概股陸續登場，惟「超購王」、「凍資王」將不復見。

專家：今季唔會再有超購王

據本報統計，今年首季有32隻新股上市，科技股及醫藥股為主旋律，各佔22%及25%。惟期內13隻首日破發，佔40%；其中7隻（54%）集中在3月。第二上市的中資股亦不能倖免，來自美股的嗶哩嗶哩（9626）及A股的昭衍新藥（6127），首日分別跌1%及9%。

第一季首掛表現最差股份，屬全季最後一隻掛牌的盈滙企業（2195），該股上市當日跌41%。截至3月底止，全季跌穿上市價錄19隻，佔該季新股60%，差劣表現遠超去年第四季。

信誠證券聯席董事張智威指出，「今季唔再有超購王、凍資王呢支歌仔唱架啦！」自快手、諾輝健康（6606）後，首季市場開始轉弱，主要受累美債息抽高、港滙轉弱；兩股均為首季首日「升幅王」，各升2.1倍及1.6倍。

中薇證券研究部董事黃偉豪稱，「新股熱潮冷卻，短線一定炒完。」隨着新經濟股跌幅擴大，拖累新股炒作減退，「供求關係影響新股表現，加上期內的上市公司質素參差，多數較細隻，影響追捧性。」但他預計下季新股首日潛水比例會減少，「有市場關注的京東物流上場，若上市將有利氣氛。」

專家建議「唔好再盲目抽，要認清質素，包括睇新股的定價是否太高，以及業務增長等基本面。」投資者亦可將部份資金投放二手市場，撈「殺估值股」。

聯易融暗盤升4% 每手賺$375

另外，聯易融（9959）今掛牌，昨暗盤先跌後升，其中在富途暗盤最好，收報18.3元，較招股價17.58元升4.1%。不計手續費，每手（500股）賺375元。

騰訊有份投資、內地房產信息及交易服務開放平台安居客（Anjuke Group），已提交香港首次公開募股（IPO）申請。美銀、中金及瑞信為聯席保薦人。早前IFR報道，該公司擬集資10億美元（約78億港元）。