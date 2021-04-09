聰明反被聰明誤的學生總是愛出貓和請槍，美國的上市公司Chegg（CHGG）就看中箇中商機，把這個具爭議的服務包裝成「教育科技」，更在過去1年多疫情期間股價升345%，至超過120億美元市值，而學歷一度備受爭議的「小小超」李澤楷，原來早於2013年底就入股這間公司，用不足8年時間將不足1億美元，煉成約6.6億美元（約50億元）。

Chegg的總部位於加利福尼亞州的聖塔克拉拉，但絕大部分員工卻位於勞工成本低廉的印度，原來Chegg共雇用7萬多名具有高級數學、科學和工程學位的專家，讓專家全天候在線24/7，為訂閱用戶發佈的問題提供步驟清晰的答案，報稱回覆時間快至15分鐘。

根據官網，用戶只需繳付14.95美元月費，能夠直接搜索到上百萬條功課答案、超過9,000本教科書的解題方法，也可以全天候向這班位處印度的專家和熱心人求助，直截了當。

事實上自疫情爆發，絕大部分學院也轉走網上教學，也造成一個教育漏洞，刺激Chegg的訂閱量大升，於去年第3季度，Chegg的訂閱用戶按年激增69％至370萬；首9個月的收入升54％達到4.4億美元，由此可見，這盤教育生意有多暴利。

而《福布斯》今年1月採訪52位使用過Chegg服務的學生，當中48名學生也承認自己透過Chegg作弊，遍佈19間美國大學，包括名校哥倫比亞大學、布朗大學、杜克大學、紐約大學等。

這間公司創辦之初名為Cheggpost，由Osman Rashid和Ayush Phumbra兩位年輕人所創辦，主力做網上校園分類廣告生意，後來因社交媒體Facebook在校園興起，把中間人省去而轉型出租大學教科書的生意。

而為了節省成本，Cheggpost起初不囤貨，待用家下單才自己去Amazon訂書，直接把書寄到用戶家中，與之前介紹過的DoorDash做法類近，並向用戶聲稱只是把物流服務外包給Amazon。

後來這間公司更轉型做網上生意，定位教學材料界Netflix ，越做越大，2008年收入1,000萬美元，到了2009年，僅1月份的收入就超越這個數字，然後發展至2013年於美國掛牌。

有趣的是，曾經在2001捲入學歷疑雲的李澤楷，對這般生意似乎甚感興趣，早於2013年把Chegg約1,050萬股優先股轉換成股權，並於2015年科網小陽春時，把約三分之一股權套現約2,550萬美元，一直持有餘下約732萬股至今。而以周四收市89.65美元計算，該筆持股價值約6.6億美元，可能是他最成功的科技投資之一。

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