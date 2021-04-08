上個月，有一宗法庭新聞：康宏（1019）前執董、人稱「醫生」的曹貴子控告康宏誹謗，指康宏之前刊發的公告「嚴重損害其聲譽，令他遭受極大的困擾和尷尬」。去年11月才獲判無罪，而且律政司已就裁決提出上訴，理論上官司未完，正常都會低調些，但為什麼醫生選擇這個時候忽然高調起來？？

畢理問不到醫生，但就在醫生入稟前，市場忽然不停「吹風」，指醫生和其中一個大債主「大王」已經大和解，做回「朋友」之餘，大王更打算助他東山再起，「打本」給醫生搞搞小生意。如果屬實，那醫生聲譽受損，以後出來「響朵」又真是有些困擾和尷尬的。

據聞醫生欠「大王」最少幾十億元，何解「大王」昔日光速割席，今次會180度大轉變？「財仔」友人說了一個「財仔理論」，就是債主如果逼死債仔，只會連一元都收不回，因此聰明的債主，在適當的時候會給債仔一條生路，甚至會教他如何賺錢，那債主就有機會連本帶利賺回來，最少不用一鋪清袋。的確，如果真是只靠腳踏實地看症，怕且他不眠不休看足三世，都仍還不清債務。

講到底，都是錢作怪。

畢理

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