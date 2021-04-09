近年因生意過度擴張，屢屢傳出財困的「舖王」鄧成波，近半年急沽15項舖位及舊樓物業，套現約19億元救亡。最新市傳波叔再沽巨舖，涉及成交金額高近1.5億元。

市場消息指，成交單位為深水埗醫局街238號地下A、B、C、D號舖，市傳合共以1.49億元成交，4個舖位合共1.4萬方呎建築面積，闊200呎，深68呎，建築呎價約1.04萬元。現時租戶為杏林老人院，共有126個宿位，最多容納人數達159人。

幾個單位分別在2014年以4,589.8、784.4、922.2及1,653.6萬元，合共7,950萬元買入，若以1.49億元成交，即7年間賺6,950萬元。舖位分別以六福酒店集團、良港、文豐集團及新世界物流四間公司名義買入，涉及的公司董事為黃靄雲及鄧成波，料即為舖王鄧成波。

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