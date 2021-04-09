《廣州日報》昨（8日）報道，廣州市市場監管局為解決「大數據殺熟」問題，規範網上市場數據監管，維護消費者合法權益，已召開平台「大數據殺熟」專項調研和規範公平競爭市場秩序行政指導會。

會上，京東 （9618） 、美團 （3690） 、 攜程（9961）、唯品會（VIP）、餓了麽、每日優鮮、盒馬鮮生、去哪兒網、如祺出行、滴滴出行共10間互聯網平台企業代表，匯報了用戶數據使用和管理情況，對數據使用監管提出建議，並簽署《平台企業維護公平競爭市場秩序承諾書》。該承諾書要求對社會作出「九個不得」，包括不低價傾銷、不違法限制商品生產或銷售數量、不實施掠奪性定價、不作虛假宣傳、不利用數據優勢「殺熟」、不妨礙其他市場主體正常經營等。

近年「大數據殺熟」不時成為內地網民熱話，狹義上理解，指同樣商品或服務，舊客戶看到的價格，反而貴過新客戶；廣義則指企業分析和預測消費者大數據，對不同對象收取不同價格。

京東跌1.8%，報315元；美團跌2%，報313.8元。

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