《香港01》創辦人于品海再質押南海控股（680）股份，權益披露顯示，他的南海淡倉於周三（7日）增加6.48個百分點至38.14%，由於將約44.46億股用作抵押，暫未顯示承押人，以周三收市價0.053元計，該筆押股市值約2.36億元。

于品海去年曾三度質押南海股份，2月及3月分別向建行押23.6億及46億股，7月再向建行押39.1億股，涉逾108億股，計及是次質押44.5億股，以周三收市價計，總市值達8.08億元。其持有的南海控股好倉則維持於59.25%。

據南海去年業績，期內虧蝕擴大2.94倍至25.29億港元，其中商譽減值撥備由按年由5,576萬元大幅擴大至10.46億元，包括《香港01》及《多維傳媒》的新聞傳播業務分部，收入增14.2%至1.02億元。公司表示，該分部網頁及手機Apps日均活躍用戶超過190萬，按年增長約25%，最高峰時活躍用戶更超越258萬；在瀏覽量方面，網頁及Apps的日均瀏覽量超過3,800萬，按年增一倍，最高峰時，瀏覽量更超越5,900萬。《香港01》在港正式員工超過780人。

南海控股今日收報0.053元，跌1.9%。

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