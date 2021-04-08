近年聲討TVB（電視廣播，511）的聲音有增無減，民間自發把廣告商巨細無遺地列出來，不遺餘力去杯葛有關廣告商，終於改變到廣告行業生態，更得到TVB大股東黎瑞剛予以肯定，「跪着」痛斥杯葛行動屬違法，希望政府採取措施阻止。

這位滿腦子中國邏輯的「中國梅鐸」黎瑞剛，語出驚人，非常霸道，不禁令人懷疑他對香港法律的理解，先不談他的建議合理與否，根本就連執行性也有問題。要是這條法例成真，該當列作刑事抑或民事？刑事的話，最類近的可能是「恐嚇」，那豈非「禍連」每天狙擊《蘋果日報》廣告商的前特首梁振英？列作民事的話，到時該是TVB抑或廣告商去提告？

黎瑞剛之所以氣憤，原因是TVB已經出現虧損。一位4As廣告公司高層就私下透露，香港廣告現在「遍地姜濤」，除了因為他人氣旺盛，另一個主因是很多廣告商也不想跟TVB藝人沾上邊，而那些起用姜濤肖像的廣告，需要遵守一條不成文規定：不能在TVB做media buy。故此，討厭TVB的香港人，絕對不宜掉以輕心，必須得勢不饒人，繼續聲討與TVB所有的一切，畢竟這是一間荼毒幾代香港人的宣傳機器，學習像那位日前在屯門TVB新聞直播時亂入兼且呼喊「食屎啦無綫」的師兄，在守法的情況下敢於辱罵一間出賣香港人的電視台，永遠「不滿意，不滿意，而且是非常不滿意」。

大灣區國舅爺