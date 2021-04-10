來到英國一些時候，朋友持續透過不同渠道與小弟激情對話。Lond D拍拖易分手，朋伴之間能否維繫到，我不敢斷言。此刻而言，人在異地，友愛溫情仍在。

在下酗酒多年，無甚積蓄，大人小朋友請不要學。一班老友也知我窮，總會關心英國花費多大。我必須說，日常開支沒有固定公式，視乎自己選擇住在何處，會否買餸煮飯等。一筆過開支方面，小弟獨個由香港來到英國，由申請簽證、買機票、到酒店隔離等，相關費用總數不到港幣$50,000。

咁抵？對，真係咁抵，全靠狠心「斷捨離」。

小弟早在去年11月已完成肺結核檢測，費用$1000。5年期BNO簽證連同移民健康附加費（immigration health surcharge，IHS），總數約為$36,000。訂購英國航空（British Airways）直航客機由香港機場直抵英國，機票約為$3500。

英國當局規定，現時每名旅客登機前，必先取得武漢肺炎病毒陰性檢測結果。我窮，去政府社區檢測中心做，盛惠$240。抵達英國後，必須家居或酒店隔離10日，其中第2日和第8日都要自行檢疫；而個「檢疫包」須提早向政府認可承辦商預訂，費用約為£175至£250。又是那句，我窮，當然揀£175，折合約$1870。

平嘢果然易出事，檢疫包遲了兩日才送到，加上我在酒店那周撞正復活節假期，測試樣本送返承辦商處有延誤，最終我住了13晚酒店，其間食飯只能叫外賣，又是一嚿錢。吃的住的，連同機場前往酒店的交通費，總數約為$7,500。假如再讓我揀過，一定會乖乖地參照英國當局建議，選用檢疫承辦商「CTM」服務，£210，折合約$2244，勝在口碑好，包裹準時送到，慳返幾日酒店錢。

直到這裏，可能大家會問：「講咁耐唔見你講行李嘅？」抱歉，行李方面，我就僅有一大一細兩個篋再加個背囊（圖一）。我初時曾想過透過海運或飛機寄艙，運晒所有衣物去英國，尤其不捨得架單車。考慮到我只有一丁友，在正式揀好地方住、搵到工前，實在不便攜帶太多物品，於是忍痛送咗架單車給一位朋友，放棄其他物品。帶着學歷和身分證明、一星期衣物、少許梳洗用品和藥物、大量口罩、電話、電腦、相機、Switch，最後見有少許位置剩，出發前一晚買埋個飯煲，就是這麼多了。

為免行李超出航班重量限制（托運23公斤、隨身細篋和袋各15公斤），執好行李後逐件秤，大篋僅重22.7公斤、細篋11.3公斤、背囊3公斤。因此我在行李付運方面節省不少，日後用來買新衫好過；而且隔離結束後，天天搬到不同地方短住也不覺行李「佗手掕腳」。

上述乃小弟個人經驗，一個人方可如此「自在」，就是有時寂寞了一點。我卻記得那日在香港機場，見到有些家長帶着全家老嫩出走，不期然會想：「留在香港不易，出走他方亦難。假若我有家庭負擔，未必可似他們這般勇敢。」謹在此祝各位同路人一切順利。

言又勤

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