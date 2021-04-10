美國飛機製造商波音（NYSE︰BA）宣佈，建議16間航空公司，停飛部分737 MAX客機，以解決潛在電力問題。

《彭博》引述消息人士指，有約450架、2019年後建造的737 MAX型號飛機或需要檢查，當中有約90架已投入商業營運。波音並未透露有多少航班受影響，但報道指包括西南航空、美國航空和聯合航空，已暫時停飛超過60架同款飛機。

波音737 MAX客機經歷兩宗空難後，停飛近兩年，令集團損失超過200億美元，如今極為依靠737 MAX挽回收入。波音在3月才剛找到新買家，私募基金公司777 Partners已訂購24架MAX客機，連同西南航空定購100架737 MAX客機，令波音股價今年以來上升18%；但昨晚受737 MAX再次停飛影響，股價跌1%，收報252.36美元。

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