政府發放電子消費券蓄勢待發，最快周日公佈營運商。業界人士透露，是次並非以投標方式進行，視乎獲納入儲值支付工具（SVF）相關技術是否符合要求，目前WeChat Pay HK、AlipayHK、PayMe、八達通已經入圍，預料共有最多6間營運商。

政府向合資格市民派發5,000元電子消費券，當中最重要考量為商戶覆蓋面及消費設限功能。綜合業界人士指出，政府經過甄選及磋商，多間SVF脫穎而出，而WeChat Pay HK、AlipayHK、PayMe、八達通屬於名單之內。據講，由於項目籌備需時，難提前至第二季推出，甚至未必趕及暑假前推出。

現時本港有18個SVF持牌人，港人最常用的分別是WeChat Pay HK、AlipayHK及PayMe，據公開資料顯示，上述三間營運商註冊用戶分別有380萬、270萬、230萬。

政府屬意消費券只限本地消費，涵蓋零售、餐飲、服務行業等，而且不適用於繳稅、水電煤等賬單費用，業界人士指出，「本身SVF要具備區分合資格消費的功能，可能要設定一些規則才能使用」，故已排除一些技術未到位的營運商。

據悉商戶覆蓋面是另一重點考量，根據第三方研究機構Cimigo今年初數據顯示，AlipayHK、WeChat Pay HK及八達通目前分別有10萬、8萬以及4萬左右的商戶使用。

本港大部份SVF用途廣，但以大眾消費作為對象的則繆繆可數，當中PayPal、TNG、拍住賞（Tap & Go）料爭奪餘下席位，惟有消息人士指TNG由於受金管局調查關係，未必能夠成為消費券核准營運商之一。

業界人士分析，WeChat Pay HK、AlipayHK、拍住賞（透過Mastercard進行）均有廣泛的零售商網絡，八達通、PayPal主攻網購；PayMe商戶覆蓋面沒有想像中高，而且部份商店僅以個人PayMe Code當為支付渠道。翻查資料，現時OK便利店、順豐速運、部份連鎖餐廳開始接納PayMe，短期內可能需要擴大零售網絡。

本報嘗試尋找上述公司回覆，當中八達通發言人回覆指「等政府公告」。

財政預算案今年2月宣佈向全港18歲或以上市民派5,000元電子消費券，擬分5期派，每月派發1,000元，不能累積並需於當月使用。當時政府指最快暑假起可登記領取，料720萬人受惠，涉公帑360億元。

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