中國市監局天價罰阿里巴巴（9988）壟斷行為，一石激起千層浪，58同城CEO姚勁波在微信朋友圈斥，「房產交易領域有更明目張膽的二選一包裝成自願，強烈呼籲國家反壟斷罰款貝殼（找房）40億。」

58同城旗下擁有58安居客的地產網，姚勁波指今年他們作為挑戰者，將全面打入新樓買賣的市場，因此希望藉着國家打擊反壟斷行為，可一同促進房地產行業的良性競爭。他指，目前行內充斥獨家盤，以提高樓價和中介佣金，甚至惜售、坐地起價行為，認為市監局應出手整頓。

貝殼找房則迅速回應指控，從集團自創立起，「堅持依法經營，完善合規體系，以科技驅動行業良性發展。」

安居客上周已在港交所提交招股書，擬來港集資最少10億美元，姚勁波的58同城為安居客大股東，持有45.3%股份，騰訊（700）持有14.1%股份，碧桂園（2007）、雅居樂（3383）、新世界（17）、新鴻基（16）、恆基地產（12）亦是投資方。

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