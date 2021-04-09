4月踏入美股首季業績期，經歷首季績優股跌，科技股為首股份跌到殘，但同時紓緩業績壓力，首季業績只要符合公司目標，股價見底回升機會不低。業績預告及行業趨勢顯示，首季雪災及半導體短缺情況下仍無阻企業銷情，新舊當炒板塊半導體股、電動車股及銀行股，隨時是今年全年升幅源頭，首季業績或預示全年增長故事。

粥多僧少半導體設備乾升

半導體股普遍將於4月中後以及5月公佈業績，不過，半導體龍頭之一三星電子已經搶先發出盈利與起，預計首季經營利潤按年增長44%，受惠智能手機、家電及電視銷量，不過晶片業務利潤預計下跌20%至3.6萬億韓圜，主要受美國德州寒流導致工廠停產引致。公告顯示對晶片產品的需求未有放緩，晶片業務倒退則受天氣等外來因素影響，晶片短缺的格局未變。

半導體行業是資本密集行業，台積電資本開支250億美元至280億美元，三星資本開支為318億美元，英特爾原先2021年資本開支為190億美元至200億美元，近日公佈開設阿利桑那州代工廠預計投資200億美元，令英特爾資本開支倍翻。

英特爾更加預期晶片代工市場規模至2025年達1,000億美元，相對2020年市場規模682億美元，該廠更加課金投資，令到市場憧憬更濃厚，半導體設備股三月調整過後已經連環破頂。

事實上，原本半導體設備市是非常圍爐的行業，先進製程設備來自五大半導體設備股，英特爾突然宣布進軍代工，更加另上游設備股粥多僧少。即將公佈業績的重點，或許在於股份會否上調全年收益目標。

歐美三寶接力 電動車股繼續炒

Tesla公佈今年首季錄得破紀錄的汽車銷售，全球出售184,800部汽車，較去年同期上升超過一倍。今年2月， Tesla加州廠房因為零件短缺暫停營業，今年首季生產180,338部汽車，全部都是Model 3及Model Y，Model S及Model X停產。

上述公告對後市有多重啟示：一、更多電動車廠投入未有加劇競爭，Tesla銷售反而更多，顯示電動車市場仍在擴張；二、首季是傳統淡季，加上高端汽車零件短缺，一旦零件供應恢復正常，行業不論銷售量及價單都會提升；三、零件短缺印證晶片短缺問題，汽車銷售加速又會刺激半導體行業。

至於股價方面，電動車板塊是今年頭洗倉板塊之一，Tesla 2月至3月調整幅度接近四成，中概三寶蔚萊、小鵬、理想更加脫離當炒股行列，並由歐美三寶福士、福特及通用汽車取代，三者股價都已突破2月高位。今年資金轉場炒有盈利股份．傳統車廠利用油車盈利支持研發新能源汽車，較符合今年市場口味，一旦債息再次上升左右資金成本憧憬，對股價影響亦有限。

債息倘再升 銀行股GoGoGo

今年2月至3月，討論區哀鴻遍野，稱為股災。然而，銀行股則成逆市奇葩，在科技股災中反而出現升浪。

Dealogic數據顯示，今年美國併購業務按年增長240%，新股業務按年增長1.16倍，投行收益亦增長76%，僅債市收益下跌2%。投行的相關業務正在擴充之中。德銀預期，2023年及2024年銀行股的每股盈利增長兩成，預計股價於兩至三年內增長5成，預計今年下半年銀行股將受惠於貸款增長，貸款每增長一成，將可為銀行帶來8%盈利增長。

此外，聯儲局三月底公佈，有關銀行暫停派息及回購的臨時措施將會於6月30日完結，視乎銀行的壓力測試而定。意味下半年通過壓力測試的銀行將可再次進行回購。債息上升導致新興科技股下跌，銀行則反而受惠，銀行股或成最佳對沖工具。

記者：投資組

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