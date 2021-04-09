【本報訊】科網獨角獸滴滴出行或不來港進行IPO。路透引述消息人士報道，滴滴出行已委任高盛及摩根士丹利牽頭安排上市，並計劃今個月內於紐約秘密遞交上市申請，並尋求在7月前上市，目標估值最少1,000億美元。

滴滴出行是內地網約車平台龍頭，投資者包括阿里巴巴（9988）及騰訊（700）。路透社報道指，最初因美國監管機構逐漸收緊對中概股的審計要求，令滴滴去年曾經考慮赴港上市，但憂慮香港IPO或引致更多關於業務的監管審查，包括使用沒有牌照的車輛及兼職司機等問題，令滴滴放棄香港IPO計劃。

聯易融首日升近一成

攜程（9961）昨日踏入第二天招股，多家券商累計為其借出孖展超過39.08億元，以公開發售部份集資約7.37億元計，超額認購逾5.3倍。至於內地供應鏈金融科技解決方案商聯易融（9959）昨日首掛，高開近9.9%，及後一度回軟，但尾市持續抽升，以19.32元收市，升近一成，成交39.24億元，不計手續費，每手500股賬面賺870元。

另據港交所網站，昨日生物科技企業康諾亞生物申請上市，上市投資者包括高瓴資本及江澤民之孫江志成創辦的博裕資本，傳集資3至4億美元。