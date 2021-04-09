【本報訊】本港樓價屹立不倒，反映整體二手樓價的中原城市領先指數（CCL）升至九個月高位，大單位成升市火車頭，CCL（大型單位）報180.78點，創2019年11月後新高。荃灣愉景新城三房單位更直逼1,100萬元，貴絕屋苑標準戶。西灣河嘉亨灣現重售個案，內地業主一年多賺90萬元。

中原黃良昇表示，CCL最新報181.31點，創36周新高，按周升0.54%。大型屋苑領先指數CCL Mass報183.48點，按周升0.55%。中小型單位報181.41點，創33周新高，按周升0.5%。大型單位報180.78點，創72周（即2019年11月後）新高，按周升0.73%。他稱，復活節長假期間，二手成交持續暢旺，相信樓價繼續反覆上升，並於4月下旬公佈的CCL開始反映。CCL目標挑戰190點，期望2021年年中前後達到。

樓價升勢更由上車盤蔓延至中價樓，荃灣愉景新城造價重上千萬元關口，一個三房戶以高達1,075萬元易手，創下屋苑分層戶歷史新高。市場消息指，12座高層E室，實用面積652方呎，三房間隔，座向東南，個多星期前才以1,100萬元放盤，由於附設靚裝修，故減至1,075萬元便獲外區客承接，刷新屋苑分層戶新高紀錄，呎價16,488元。資料顯示，屋苑分層戶對上一次新高紀錄，於2019年5月錄得，1座中層F室當時以1,050萬元易手，相隔近兩年後，新紀錄再推高25萬元。

單位原業主2017年12月以905萬元買入，現趁高位沽貨離場，賬面獲利170萬元。翻查成交紀錄，愉景新城千萬成交並不多，連同今次，歷來只出現過12次。成交價最高為9座連天台單位，2019年4月以1,100萬元易手。

嘉亨灣重售 一年多賺90萬

樓市缺盤，撻定盤也越搶越貴。西灣河嘉亨灣2座高層A室四房戶，實用面積662方呎，去年5月曾以1,528萬元出售，業主為內地客，當時身在內地，因隔離令不願來港，交易告吹後，隨即加價8%至1,650萬元放盤。消息指，單位放盤多月，近日成功以1,618萬元重售，內地業主一年多賺90萬元離場。

將軍澳本月首8天已錄得106宗成交，日出康城晉海呎價再升破2萬元。代理表示，晉海1A座中層F室，實用面積340方呎，以690萬元承接，呎價20,294元，創屋苑一房戶樓價次高。

不過，美聯蕭銳賢表示，近期消化不少平盤，加上業主心雄反價，令二手交投放緩，以東涌屋苑為例，昨僅有1宗二手買賣，為映灣園11座高層B室實用面積749方呎三房戶，以898萬元沽出，較半年前同類成交貴7%。