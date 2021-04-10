英國二手樓市場繼續興旺，尤其在於校網優良的地區，低水筍盤秒速售罄。Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，有港人投資者由睇樓到決定買樓只用了一日時間，成功投得心頭好。最近有香港人投資者以187萬購入一間三房單邊半獨立屋，物業位於曼徹斯特名校區Salford，成交價為17.5萬英鎊（約188萬港元）。

買家為香港人，是資深海外物業投資者，近月已購入多間英國物業作投資用途。該買家再睇中曼徹斯特Salford名校區三房單邊半獨立屋，連前後花園、延伸玻璃屋及車位。原業主開價17萬英鎊（約183萬港元），由於Salford區二手市場競爭激烈，買家即還價17.5萬英鎊（約188萬港元），業主同意，故促成是次成交。整個過程由睇樓到買樓，只用了一天。

該物業全棟兩層高，樓上有三間睡房、一個衛浴及一個衣帽間。三間睡房內設衣櫃，空間寬敞，大窗戶令房間光線充足，景觀開揚。走廊位置可通往浴室，衣帽間則位於走廊盡頭的浴室旁邊。地下有兩個大廳、一間廚房、一個衛浴及延伸玻璃屋，前後花園面積大，前園更可泊車，全棟物業採用英式風格，裝修新淨，感覺溫馨。

張明珠表示，物業位於曼徹斯特Salford M6區，步行約6分鐘便可到達最近的超市，生活購物極為方便。物業鄰近的Catchment area（校網區）內均是Ofsted評級「Good（良好）」學校，其中3間均在9分鐘步程距離。在2.6公里範圍內，有3間評級是「Outstanding（優秀）」學校及23間評級「Good（良好）」，校網十分吸引。

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