阿里巴巴（9988）今早被中國市場監管總局因「濫用市場支配地位」罰款182.28億元人民幣，相當於阿里2019年內地營業額4%。阿里自去年11月旗下螞蟻集團疑因馬雲衰多口，被迫暫緩世紀上市後，股價拾級而下，由去年高位309.4港元高位，急跌至250元水平，而近日沽壓再加重，昨日（9日）港股收跌218元，接近1年低位，而美股周五亦收跌，報223.31美元。

螞蟻上市撻Q後，阿里被市監局立案以《反壟斷法》調查，前後近半年時間，先後已三次被罰，包括去年12月24日因違反《反壟斷法》被罰50萬元人民幣；3月12日又因同樣法例，再被罰50萬元人民幣，而今日再被指利用市場支配地位罰款，這次過百億罰單更創下內地同類案罰款新高，而阿里亦立即回應稱「誠懇接受，堅決服從」。

阿里今日亦發信向客戶和公眾交代事件，先感謝商家、消費者、合作夥伴以及投資者的信任和包容，並同時表示已吸取教訓，「我們會牢記平台的價值是整合、分享資源，是通過幫助他人成功而取得成功，是不斷為社會創造價值而實現自我價值。」阿里宣佈將繼續推出一系列降平台經營門檻、減平台經營成本的措施，以革新平台環境。

這半年的調查，令阿里市值由6萬億元蒸發逾1.3萬億元，至現時約4.7萬億元，而創辦人馬雲亦屢傳被軟禁，至今仍未多作公開露面。《華爾街日報》曾指暫緩螞蟻上市由習近平親自決定，因馬雲對中國金融監管機構和銀行作出批評，令領導人感到憤怒，於是下令市監局立案調查，其後即捲起一連串收緊平台經濟的監管風暴，騰訊（700）、美團（3690）、百度（9888）、京東（9618）等都被調查約見、罰款等，上月唯品會（NYSE︰VIPS）同因要求商戶「二選一」的調查，被罰當時破紀錄的300萬元人民幣罰款。

彭博行業研究分析師Vey-Sern Ling和Tiffany Tam認為，中國政府對阿里罰下破紀錄罰款，意味可緩解自去年底開始的反壟斷調查，為市場消除不明朗因素，「對於可消除市場不確定性因素，罰款只算小金額。」

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