新盤焦點欠奉，市場錄零聲大額交投。麗新發展及帝國集團合作、位於將軍澳南的藍塘傲已屆現樓，今日錄一宗花園複式戶以3,400萬元成交，買家採用超長的4年成交期付款。

一手成交紀錄冊顯示，藍塘傲2座地下及1樓A室，實用面積1,386方呎，連399方呎花園，最新以3,400萬元售出，成交呎價24,531元，是項目本月首宗一手成交。

該買家選用1,440天優先入住付款計劃，在簽臨約及1個月內只須付樓價1成，即340萬元，餘下9成金額到1,440天後，即約4年後付清。另外，提前在一年內付清成交額就可獲3%現金回贈。

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