「殼后」、「賭廳公主」、「女首富」等等稱號你會想起誰？沒錯，就是在本港財經界，有香港男權金融界之女強人、金利豐證券總裁朱李月華，人稱朱太。在男性壟斷的香港金融界，朱太獨當一面，相當了不起。她與丈夫朱沃裕成功將金利豐金融（1031）建立成一間成功的家族式證券經紀機構。金利豐主要以承銷創業板低價股上市而聞名，曾參與香港市場數宗轟動的收購，如電訊盈科（0008）種票事件、國際資源（1051）變身金礦股等。朱太眼光獨到，善於為低價股公司進行融資，其實背後完完全全依靠命中的官殺元素，她強悍的性格，巾幗不讓鬚眉，加上最重要是她選對行業，金融業令她大放異彩。

朱太生於1958年8月3日，屬壬水，八字為戊戌、己未、壬子，身弱格局，雖然她日元有強大水力，壬子干支一體，通根有力，但生於未月，年柱月柱天干地支全是土，形成土剋水，一生以金水為用，金代表貴人、母親和長輩，一生有貴人、長輩幫助。另外，朱太屬水，水代表自己、兄弟、朋友和平輩，一生以自己、朋友為用，容易有朋友、兄弟幫助，亦容易廣結善緣。

一開始講過，朱太的成功某程度是依靠命中的官殺元素，但她一生以土為忌，土為官殺，即是代表個人性格霸氣十足，不會像小女人，做事如男人一般，爽快利落，但因為太過強勢而令人感到害怕，而過多的官殺令日主更衰弱，不利個人發展。但重點是朱太有大運配合，加上選對行業，令這些忌神變成用神。

回看朱太一生，1958年出生於香港，1976年移民去美國讀書，1985年在當地結婚生子，夫妻二人打理房地產生意。1992年，她回到香港，原本想過做回老本行投資地產生意，但考慮到地產行業難度高，所以她選擇接手了父親朋友的聯交所股票經紀經營者牌照，創辦了金利豐證券，邊學邊做，摸著石頭入行。

當然，除了個人努力之外，朱太的成功離不開父親及其人脈圈子的支持。澳門賭場人稱「福哥」的李惠文是朱太父親，他是葡京最大貴賓賭廳黃金廳的廳主，作為澳門博彩業的元老級人物，他也是已故賭王何鴻燊的得力助手。也因為這關係，朱太與何超瓊、梁安琪等名流相識甚早，讓她創業過程中走了不少捷徑。

因為父親的人脈關係，朱太得以結識各方富豪。鄭裕彤、張松橋、劉鑾雄等人更對朱太的業務關照有加。2005年，朱太成功收購邁特科技，同時更改名黃金集團，將澳門君怡酒店與皇家金堡酒店業務注入該公司。2010年12月，主營酒店及娛樂業務的黃金集團宣佈以120億元代價，向朱太全購金利豐全數權益，至此，金利豐得以變相借殼上市，登陸港交所主板。

2018年初《福布斯》公佈的香港富豪排行榜中，香港最有錢女富豪是有「殼后」之稱的金利豐（1031）行政總裁朱太。由2017年第14位一躍成為第7位，冧莊香港女首富。當時《福布斯》指朱太身家暴漲1.5倍至120億美元(約936億港元)，一舉殺入十大兼成香港女首富，拋離排名第15的信德集團（242）主席何超瓊及排名第22的賭王四太澳博（880）執行董事梁安琪。

從以上資料可見，朱太一生人順風順水，雖然說前半生命中有大量屬土的忌神，但原來一生有大運支持，加上到下半生命格有所配合，令中年晚年會有更光輝的成就。

朱太從10歲起大運，直到40歲前，都是行屬火土的正偏財及官殺大運，行財運當然和錢財有關，朱太有爸爸支持，出身不差，加上年柱月柱全具備官殺，父母及祖上容易做一些關於權威、偏門事業有關，不難明白家中經營賭廳。直至到1997年行20年屬木的食傷大運，變成「食神制殺」，把原局的忌神力量減弱，從而轉為用神，所以過去20多年，朱太越來越成功，所謂官殺的忌神，反而變成用神，令她威名遠播，生意越做越好，更加登上女首富之名。

不過到了2017年她踏入癸丑大運，命中屬土的忌神力量增加，形成丑未戌持勢之刑，所以近年跌出香港女首富之位，公司股價大縮水兼曾被證監會突擊搜查，令她更添煩亂。但到2027年行壬子大運，接下來是2037年的辛亥大運，都是非常好的大運。但是，朱太想休息都難，因為行屬水的個人力量得財運，她依然要工作，或者凡事仍要親力親為，雖然如此，整體晚年運氣仍然不錯。

男首富人數多不勝數，女首富卻是寥寥可數，朱太一生能夠順風順水，完全有大運支持，加上選對行業加以發揮。知命不等於認命，與其永遠聽天由命，順其自然，何不掌握個人命運和大運，加以作出改善及應對，自然可以扭轉命運。

白雪

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