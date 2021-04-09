【本報訊】內地CPI及PPI高過預期，但市場憂慮人行收水，拖累中港股市齊冧，其中恒指未能企穩兩萬九關。專家表示，人行收緊銀根機會低，料貨幣政策「緊中帶寬」，以減慢逆回購力度為主，「通脹未失控，未至於在市場抽資」。

人行收水憂慮成冧市源頭。國家統計局公佈，3月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升4.4%，連升四個月，亦為2018年7月以來最高；居民消費價格指數（CPI）同樣轉正，按年漲0.4%，為去年10月最高。市場原預期PPI及CPI各升3.6%及0.3%，數據令市場擔心出現超級通脹，導致人行寬鬆貨幣政策收緊。

此外，近日市場利淡消息湧現。計有3月外資流入A股規模減少至187億元人民幣（約221億港元），遠低過2月的412億元人民幣（約488億港元）；加上中美衝突升溫，美方再將7間中國企業和機構列入實體清單，被指協助中國軍方興建軍用電腦；此外，中國軍機昨五度進入台灣空域宣示主權。多重負面消息拉低A股，滬綜指收跌0.9%至3450點，深成指挫1.3%至13813點。

專家料政策「緊中帶寬」

耀才證券研究部副經理譚智樂表示，雖然內地資金狀況偏緊、企業借錢困難，但人行收緊銀根機會細，料政策「緊中帶寬」，「背後都係為咗防止資產泡沫，以通脹衡量，2011年CPI升到6%，相對現時通脹情況未算失控，預計人行收水主要係逆回購力度減慢、MLF操作，同聯儲局減少買債規模一樣，但唔會喺市場抽資。」

他預期，4月GDP數據陸續出台，市場或重拾信心，料短線在100天線（28172點）至29500點上落；他補充，中國始終是新興市場，「唔似成熟市場可以係咁泵錢，不然會出現資產泡沫；除非出現熔斷等情況，先會影響股市。」

港股昨高開144點，其後越跌越有，最終收穿20天線（28723點），跌309點或1.1%，報28698點；主板成交金額大減五成至1,417億元，為近兩周低位；H指跌132點或1.2%，報10977點。北水流入急減慢，淨流入由周四的47.3億元縮七成至14.6億元。全日沽空金額約181.95億元，沽空比率為12.8%。

互聯網平台須簽承諾書

中央再出招規管平台經濟，廣州市市場監管局要求10間互聯網平台簽署承諾書，包括美團（3690）、京東（9618）、於本月19日在港上市的攜程（9961）、唯品會等，對社會承諾以後不低價傾銷、不實施掠奪性定價、不利用數據優勢「殺熟」等。科網股股價疲軟，榜上有名的美團及京東均跌2%。

股王騰訊（700）獲中央開綠燈，據路透引述知情人士報道，市監總局批准騰訊以35億美元收購搜狗的60%股權；該股全日逆市升0.1%至620.5元，並成北水吸資王，獲淨買13.08億元。