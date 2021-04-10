樓市交投氣氛熾熱，發展商推出各類型新盤，都能獲得買家承接。富豪酒店集團西營盤新盤尚瓏日內公開發售30伙，折實呎均價近3萬元，錄得不少買家追捧。

項目早上10時開售，而於銅鑼灣富豪香港酒店售樓處現場所見，並未出現人龍，但準買家都算持續到場登記。項目10時30分截止登記後，即開始抽籤揀樓。

尚瓏首批公開發售涉及30伙，包括4伙開放式、18伙一房及8伙兩房單位，實用面積介乎242平方呎至431平方呎，提供最高16%優惠，折實價688.1萬至1,319.63萬元，呎價27,972至31,206元。

美聯住宅部行政總裁布少明指，近期樓市氣氛回復熾熱，2、3月投資者明顯增多，加上西營盤一帶的港鐵項目由於容易出租，因此備受投資者追捧，而尚瓏亦有約4成準買家為投資者，料落成後呎租可以叫價逾80元，回報率約3%。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，雖然尚瓏日前數個招標單位成績不俗，然而日內公開發售30伙，料只能沽出約10伙單位，即約首批單位的三分一。陳永傑指，由於看好後市發展，因此近期新盤不少發展商的推盤策略，都轉為先開價推盤，然後再慢慢售出，「一路賣一路貴。」

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