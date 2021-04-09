【本報訊】李嘉誠旗下維港投資有份參股的人造肉製造商Impossible Foods，據報正在準備IPO，估值或達100億美元以上，與SPAC合併上市亦是潛在方案之一。

路透引述知情人士報道，Impossible Foods正研究未來12個月內通過傳統IPO上市，抑或與特殊目的收購公司（SPAC）合併，並已與財務顧問合作，協助管理與SPAC的討論，但若以SPAC形式上市，或會稀釋現有股東權益。消息人士補充，審議工作受制於市場條件，公司或會選擇尋求另一輪私人募資。Impossible Foods拒絕向路透社作出評論。

據PitchBook數據顯示，Impossible Foods的金主還有風投Khosla Ventures、繞舌歌手Jay-Z及網球明星Serena Williams等，至今已在私人市場籌集15億美元。

李嘉誠冀用科技「再工業化」

另外，維港投資永續科技項目負責人鄭嘉泳接受樹仁大學「新傳網」訪問時指，利用科技「再工業化」一直是李嘉誠想實現的目標，若科技公司在港落地生根企業化，整條科技生產鏈可令周邊各行各業受惠，相信有助紓緩本港的結構性失業問題，或能增加年輕人向上流動機會。

同時，鄭嘉泳批評，政府推動政策有兩大問題，包括未能從源頭解決問題和科技發展配套不完善，無論補貼或資助都較新加坡、澳洲、以色列等地少。